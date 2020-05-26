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21:22   26 Мая 2020
Россия

Сбербанк в Петербурге выдал 2,5 тысячи льготных кредитов бизнесу за время пандемии

Сбербанк в Петербурге выдал 2,5 тысячи льготных кредитов бизнесу за время пандемии

Сбербанк запустил сервис, который позволяет предпринимателям подать онлайн-заявку для помощи бизнесу. Об этом рассказал заместитель директора головного отделения ПАО «Сбербанк России» по Петербургу Андрей Горбунов в прямом эфире Медиагруппы «Патриот».

С помощью приложения можно подать документы о реструктуризации долгов. В СЗФО в период пандемии таких заявил было подано около 120 тысяч, из них более 50 процентов рассмотрены положительно, отметил Горбунов.

По его словам, Сбербанк в Петербурге получил две с половиной тысячи заявлений на льготные кредиты на сумму более 10 миллиардов рублей. Ежедневно выдаются кредиты на зарплаты: их сумма превышает 130 миллионов рублей.

«Это то, что уже выдали, подписали и заключили один миллиард рублей… С 1 июня очередной пакет поддержки, кредит под два процента», — рассказал Горбунов.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов заметил, что поддержка бизнеса и поддержка населения — вещи не совсем тождественные, но тесно связанные. Именно поэтому нужно внимательно следить, какую помощь получают предприятия.

«Бизнес — это налогоплательщики. А откуда идут пособия? Из налогов. Если не будет бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, не будет и государства. В кризис государство  не то, что такой добрый дядя, не спасать (бизнес)  — это все равно, что рубить сук, на кортом сидишь, — заключил парламентарий.

Сбербанк в Петербурге выдал 2,5 тысячи льготных кредитов бизнесу за время пандемии

Напомним, государство предоставляет прямую помощь малым и средним предприятиям из пострадавших сфер экономики. С 1 июня заработает новая кредитная программа. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму обязуется выплатить государство. Если в штате останется не менее 80 процентов работников, предприниматель должен будет вернуть только половину займа и процентов по нему.

Кроме того, для компаний предусмотрено освобождение от налогов за исключением НДС и прямое субсидирование в размере двух МРОТ. Еще одна мера поддержки — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сбербанк #бизнес #поддержка

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