Порошенко заявил, что легально провез на Украину картины известных художников

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввез на Украину свою коллекцию из 43 картин известных художников, включая Ивана Айвазовского и Илью Репина, легальным способом.

Государственное бюро расследований Украины ранее вызвало Порошенко на допрос по факту незаконного перемещения предметов культурной ценности через украинскую таможню, пишет РИА Новости.

Порошенко отметил, что не обязан был хранить оригиналы документов, подтверждающих декларацию картин, однако, такие сведения у него имеются.

По словам Порошенко, люди, возбудившие в его отношении разбирательства, "облили грязью" всю систему правоохранительных органов Украины и поставили под сомнение работу таможенного контроля.