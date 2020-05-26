Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Россия в противостоянии Соединенных Штатов Америки и Китая должна встать на сторону Пекина, хотя это и будет непростое решение.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политический философ из Польши Радослав Чарнецки.

По его словам, в политике и в дипломатии никто не занимает однозначной позиции, не получив заранее выгоды, однако с Китаем этого добиться «проблематично». Тем не менее, Чарнецки уверен, что позиция Москвы будет прокитайской.

«Что же касается будущей российской внешнеполитической ориентации, ее обоснований и так далее, то тут я согласен с такими российскими публичными интеллектуалами, как профессор Сергей Караганов или Сергей Кургинян, которые подчеркивают отличную от Запада культуру и менталитет России», — добавил политический философ.

При этом он отметил, что в целом, считает необходимым в некотором смысле переменить курс на западную и особенно на американскую гегемонию.

«Это даст возможность для построения многополярного мира, который определенно будет лучше, чем при единовластии одной сверхдержавы, которая диктует всем все, а кроме того, еще и «доит» мир, перекладывая на него свои внутренние проблемы (прежде всего финансовые и экономические)», — отметил Чарнецки.

По его словам, если Европейский союз сможет пережить вызванный коронавирусом кризис, будущий многополярный мир мог бы существовать в формате – Российская Федерация – Соединенные Штаты Америки – Китай – Евросоюз.