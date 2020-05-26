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20:02   26 Мая 2020
Политика

Вершинин обсудил с послом Египта в Москве ситуацию в Сирии и Ливии

Вершинин обсудил с послом Египта в Москве ситуацию в Сирии и Ливии

Заместитель Министра иностранных дел РФ Константин Вершинин побеседовал с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны подробно обсудили ситуацию "на земле" в Сирии. Они заявили о важности борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи всем нуждающимися сирийцам. Во время беседы были рассмотрены вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии, которые входят в повестку дня ООН.

Кроме этого, Вершинин и Насра обсудили процесс политического разрешения сирийского кризиса на основе уважения суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности страны, сказано в сообщении на сайте российского ведомства. 

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Автор: Яна Либерман
#сирия #ливия #вершинин

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