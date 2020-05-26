Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коллекторы и микрокредитные организации не должны получать господдержки

Коллекторы и микрокредитные организации не должны получать господдержки

 Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму

Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму
Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

 Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности

Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
Коллекторы и микрокредитные организации не должны получать господдержки

Коллекторы и микрокредитные организации не должны получать господдержки

 Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму

Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму
Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

 Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности

Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
19:55   26 Мая 2020
Политика

Песков назвал неприглядной риторику США и Китая

Песков назвал неприглядной риторику США и Китая

Выпады резкого характера, которые совершают представители США и Китая по отношению друг к другу на фоне борьбе с новым коронавирусом, выглядят неприглядно. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, было бы предпочтительнее, если бы вместо этих нападок каждая из сторон включилась в сотрудничество по предотвращению пандемии и ее последствий. Именно этим принципам следует Россия, когда развивает и поддерживает отношения с китайскими и американскими партнерами, пишет РИА Новости.

Представитель главы российского государства заметил, что РФ сотрудничает с КНР в рамках противодействия COVID-19. В этом направлении Москва контактирует и с Вашингтоном, а также множество раз заявляла о готовности оказать помощь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #песков #китай #сотрудничество #противостояние #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...