Песков назвал неприглядной риторику США и Китая

Выпады резкого характера, которые совершают представители США и Китая по отношению друг к другу на фоне борьбе с новым коронавирусом, выглядят неприглядно. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, было бы предпочтительнее, если бы вместо этих нападок каждая из сторон включилась в сотрудничество по предотвращению пандемии и ее последствий. Именно этим принципам следует Россия, когда развивает и поддерживает отношения с китайскими и американскими партнерами, пишет РИА Новости.

Представитель главы российского государства заметил, что РФ сотрудничает с КНР в рамках противодействия COVID-19. В этом направлении Москва контактирует и с Вашингтоном, а также множество раз заявляла о готовности оказать помощь.