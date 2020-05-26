Посол США в Германии пригрозил новыми санкциями "Северному потоку — 2"

Против "Северного потока — 2" могут быть введены новые санкции, заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Как пишет немецкая Handelsblatt, политик никак не успокоится. Он готов сделать все возможное, чтобы проект трубопровода не был реализован. Посол не уточнил, как он на самом деле хочет помешать строительству "Северного потока — 2". Однако Гренелл грозит скорым появлением новых санкций. Политик уточнил, что Конгресс США может анонсировать новые экономические ограничения в ближайшее время.