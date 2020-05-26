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 Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму

Ходорковский пытается "скупить" российских политиков перед выборами в Госдуму
Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

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 Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности

Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

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19:55   26 Мая 2020
Политика

Посол США в Германии пригрозил новыми санкциями "Северному потоку — 2"

Посол США в Германии пригрозил новыми санкциями "Северному потоку — 2"

Против "Северного потока — 2" могут быть введены новые санкции, заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Как пишет немецкая Handelsblatt, политик никак не успокоится. Он готов сделать все возможное, чтобы проект трубопровода не был реализован. Посол не уточнил, как он на самом деле хочет помешать строительству "Северного потока — 2". Однако Гренелл грозит скорым появлением новых санкций. Политик уточнил, что Конгресс США может анонсировать новые экономические ограничения в ближайшее время. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #посол #северный поток

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