Информацией о том, что в преддверии выборов в Госдуму беглый олигарх Михаил Ходорковский начал активную вербовку депутатов, поделились несколько ресурсов.

Деньги на эту "кампанию" выделили представители спецслужб и правящей элиты Соединенных Штатов и Великобритании. Маргиналов от КПРФ олигарху оказалось мало. Он хотел выйти на представителей "Единой России" и создать сеть спящих агентов. По сути, Михаил Ходорковский добивается хаоса и разграбления национальных богатств страны, отмечает Федеральное агентство новостей.

На новость о попытке олигарха "скупить" политиков отреагировали интернет-пользователи. Многие признались, что не хотят возвращения 90 годов, которые для самого Ходорковского оказались весьма прибыльными. Олигарх "транжирит" деньги граждан, считают некоторые россияне.

В 2003 году экс-глава ЮКОСа пытался устроить госпереворот. Он хотел, чтобы власть оказалась в руках премьер-министра. На тот момент в Госдуме состояло около 80 депутатов Ходорковского. Олигарх оказывал поддержку КПРФ, "Яблоку" и другим. Чтобы реализовать задуманное, ему требовалось 225 голосов. Однако стратегия Ходорковского не сработала.