Без «Антонова» и «Южмаша» Украина обречена на десятилетия нищеты

Украина с ее огромной территорией и «потрясающим рабочим ресурсом» может превратиться в обычную страну третьего мира, после чего нескольким поколениям украинцев придется вытаскивать ее из нищеты.

Об этом, выступая во вторник в эфире телеканала «Украина 24», заявил глава исполнительного комитета Национального совета по реформам, бывший губернатор Одесской области, беглый президент Грузии Михаил Саакашвили.

Сейчас, по его словам, Украину удерживает на плаву ряд не до конца уничтоженных предприятий, которые не позволяют стране скатиться вниз по развитию научно-технической отрасли.

«В Украине есть потрясающий рабочий ресурс, потрясающий интеллект, территория огромная, ресурсы и так далее. Но сюда они не придут, если здесь будет коррупция, если здесь будет беспредел чиновников», — заявил Саакашвили.

По его словам, он был на госпредприятии «Антонов», выпускающем тяжелые самолеты, и видел какой там «сумасшедший потенциал.

«Если Украина останется без «Антонова», без «Мотор Сич, без «Южмаша», без Харьковского авиационного завода – и еще пару предприятий можно назвать – Украина станет обычной страной третьего мира», — добавил чиновник.

Также Саакашвили подчеркнул, что Украине необходимо оставаться в числе стран первого мира, потому что, если она потеряет свой научно-технический потенциал, то ей потребуется несколько поколений чтобы выбраться из стран третьего мира обратно в первый мир.