Коллекторы и микрокредитные организации не должны получать господдержки

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов считает, что микрокредитные организации и коллекторы не должны получать поддержку от государства во время пандемии. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он сравнил такой такой бизнес с ныне запрещенным игорным.

«Помните, у нас закрыли игорный бизнес. Люди там оставляли всю зарплату, он социально влиял на семьи. Игровые автоматы — это болезнь человека. А сегодня это микрофинансовые организации, которые выдают займы под 200-300 процентов. Это разорение людей. Возможность легкого получения денег, играют на этом. Должно сегодня быть, как в любой стране мира, банковские кредиты должны быть от 1 до 5 процентов», — уверен Амбросимов.

Координатор «Деловой России» Дмитрий Панов поддерживает Амбросимова. Он также призвал не допустить роста числа брокеров, которые занимаются медиацией между заемщиками и банками, для предоставления мер господдержки предприятиям.

«Сейчас появляются брокеры, которые сопровождают за немалые вознаграждения получение господдержки. Эти меры — единственная надежда на выживание для предприятия. Сейчас мы сами готовы интегрироваться в этотпроцесс. Все объединения, согласно письму Центроабанка должны выступать с разъяснениями этих мер поддержки. И тех людей, и такого рода брокеров быть не должно», — подчеркнул Панов.

Напомним, государство предоставляет прямую помощь малым и средним предприятиям из пострадавших сфер экономики. С 1 июня по инициативе президента заработает новая кредитная программа. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму обязуется выплатить государство. Если в штате останется не менее 80 процентов работников, предприниматель должен будет вернуть только половину займа и процентов по нему.

Кроме того, для компаний предусмотрено освобождение от налогов за исключением НДС и прямое субсидирование в размере двух МРОТ. Еще одна мера поддержки — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.