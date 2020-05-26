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19:32   26 Мая 2020
Общество

Кадыров заслушал доклады об эпидемиологической и экономической ситуации в Чечне

Кадыров заслушал доклады об эпидемиологической и экономической ситуации в Чечне

Доклады представили главе республики Рамзану Кадырову. О своем первом после праздников совещании он написал в Telegram.

Ранее появилась информация, что Рамзан Кадыров находится в больнице российской столицы, так как у него якобы подозревают COVID-19. Ситуацию прокомментировал руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

Кадыров здоров, отметил Даудов. То, что говорят о главе Чечни, неправда, добавил руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. Сам Рамзан Кадыров сообщения СМИ комментировать не стал. Ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна, написал он в Telegram.

У чеченских властей достаточно знаний о коронавирусной инфекции, добавил Рамзан Кадыров. В ближайшее время обстановка изменится в лучшую сторону как в самом регионе, так и по всей России в целом, отметил Кадыров. По данным на 26 мая, в Чечне выявлено 1133 случая COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#кадыров #чечня #коронавирус

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