Львовский журналист Дроздов зовет к самостийности через унижение украинцев

Современные украинцы привыкли к «длительной оккупации», они «испорчены технологиями Кремля» и больше не стремятся создать «свое национальное пространство».

Такое оскорбительное об украинском народе в резких выражениях в эфире своего интернет-канала высказал ведущий политического телевизионного шоу, львовский журналист Остап Дроздов.

По мнению журналиста, украинцы являются «паскудным и обрусевшим» народом.

«Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — приводит РИА Новости цитату из выступления львовского журналиста.

Также он отмечает, что украинцев испортили «кремлевские технологии», они смирились с «оккупацией» и уже не стремятся к созданию собственного «национального пространства».

«Он (народ) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока – готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее, — отмечает Дроздов. — Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского».

Напомним, в своем эфире недельной давности Остап Дроздов высказался о русскоязычных украинцах, назвав их «одноклеточными».

Своими оскорбительными заявлениями, унижая соотечественников, журналист, видимо, пытается пробудить в украинском народе национальное сознание и гордость, однако, сомнительно, что такими методами можно поспособствовать проявлению «самостийности», как это называют на Украине.