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19:22   26 Мая 2020
Экономика

Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

Жители России рассказали журналистам о размере накоплений, которые позволят им преодолеть непредвиденные финансовые трудности без какого-либо дискомфорта. Самый высокий размер желаемой "подушки безопасности" назвали жители Санкт-Петербурга.

Желаемый размер накоплений "на черный день" сильно зависит от региона России и зарплаты. В среднем граждане считают оптимальной сумму от 240 до 580 тыс. рублей, сообщает ФАН со ссылкой на "Известия". Примечательно, что самая большая "подушка безопасности" нужна жителям Санкт-Петербурга — по этому показателю они перегнали Москву.

Петербуржцы считают оптимальной заработную плату в размере не менее 91 тыс. рублей — такой доход позволит удовлетворить все потребности и начать делать накопления. Каждый пятый респондент, опрошенный Финансовым университетом при Правительстве РФ, в ближайшие годы намерен достичь такого уровня зарплаты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #опрос #накопления

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