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19:17   26 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов

Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов

Роспотребнадзор определил правила, которых необходимо придерживаться после открытия спортивных залов в России.

Все посетители должны будут посещать залы по предварительной записи, чтобы не создавать перегруженность спортивных центров. Роспотребнадзор утвердил норму площади: на одного посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров. Таким образом можно будет соблюдать социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические правила.

Расстояние между занимающимися на спортивных снарядах должно быть не менее полутора метров. Весь обслуживающий персонал спортивных учреждений может работать только в медицинских масках и перчатках. Что касается занятий аквааэробикой в бассейнах, то на каждого участника тренировки должно приходиться не менее пяти квадратных метров поверхности воды.

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Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #спортзал #пандемия #самоизоляция

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