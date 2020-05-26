Американское оборонное ведомство занимается строительством и поддержкой биологических лабораторий на Украине. Минздрав Незалежной сообщил, что техническим обеспечением занималась компания "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп".

Стоит, отметить, что Вашингтон оказывал Киеву поддержку в неком предотвращении распространения патогенов и технологий, которые имеют непосредственное отношение к биологическому вооружению, пишет ukranews.com.

В рамках такого сотрудничества американская сторона к 2014 году успела построить на Украине восемь лабораторий, которые размещены в разных регионах государства. Однако после 2019 года Вашингтон готов выделить практически полтора миллиона долларов на возобновление этой программы и подключения украинских лабораторий к системе наблюдения за заболеваниями. Сейчас деятельность лабораторий направлена на исследование опасных инфекций и хранение соответствующих образцов.