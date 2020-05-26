"Сказочник" Успенский оказался сектантом и домашним тираном

Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть литературную премию именем ее отца. Она рассказала, что семья писателя страдала от его непростого характера и насилия.

Успенская опубликовала в издании "Собеседник" открытое письмо к Российской государственной детской библиотеке. Она рассказала, кто на самом деле скрывался под маской доброго писателя. Оказалось, что в семье процветало домашнее насилие. Успенский был грубым и жестоким человеком. В интервью "360" его дочь вспомнила, как подвергалась избиениям на протяжении 18 лет.