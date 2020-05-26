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19:01   26 Мая 2020
Общество

"Сказочник" Успенский оказался сектантом и домашним тираном

"Сказочник" Успенский оказался сектантом и домашним тираном

Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть литературную премию именем ее отца. Она рассказала, что семья писателя страдала от его непростого характера и насилия.

Успенская опубликовала в издании "Собеседник" открытое письмо к Российской государственной детской библиотеке. Она рассказала, кто на самом деле скрывался под маской доброго писателя. Оказалось, что в семье процветало домашнее насилие. Успенский был грубым и жестоким человеком. В интервью "360" его дочь вспомнила, как подвергалась избиениям на протяжении 18 лет. 

Близкий знакомый Успенского, детский писатель Валентин Постников подтвердил слова его дочери. Также Успенская попала в секту по милости отца. Он отправил ребенка туда на три года. Успенский и сам много лет был членом секты Столбуна, где "перевоспитывали" детей, хотя на самом деле всячески над ними издевались. 

Третья супруга Успенского, телеведущая Элеонора Филина, рассказала, что Успенский ненавидел обоих наследников. Писатель тиранил собственных детей, ругался матом, избивал. 

В итоге премии все-таки присвоили мнение Успенского, несмотря на протесты. Многие коллеги сочли его имя достойным премии, которая увековечит творческое наследие.

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Автор: Борис Нестеров
#писатель #премия #успенский

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