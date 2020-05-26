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18:59   26 Мая 2020
Политика

Пентагон пытается убедить мир в присутствии РФ в Ливии с помощью фото случайных самолетов

Пентагон пытается убедить мир в присутствии РФ в Ливии с помощью фото случайных самолетов

Россия разместила боевые самолеты в Ливии, чтобы обеспечить поддержку ЧВК "Вагнера", заявляет африканское командование ВС США. Очередной вброс о российском присутствии в североафриканской стране американцы "подтвердили" фотомонтажем.

По информации Федерального агентства новостей, африканское ВС США заявило о "присутствии" российских ЧВК после того, как командование Ливийской национальной армии объявило о передислокации своих сил для продолжения борьбы с терроризмом.

Подобные вбросы появлялись в СМИ не раз. Более абсурдными выглядят "доказательства", которые предъявляют противники России. Так, террористы ПНС якобы недавно нашли здание с россиянами, а "свидетельством" стали надписи на стенах на английском языке, где часть букв была позаимствована из кириллицы.

Другая "улика" — запись диалога двух снайперов. Примечательно, что неизвестные общались на украинском языке, однако авторов фейка это не смутило. Так террористы ПНС пытаются оправдать необходимость военного вмешательства Анкары в дела Ливии.

Что касается заявлений об истребителях, Пентагон по традиции ничем не подкрепил свои слова. Американская сторона показала мировому сообществу снимки самолетов, которые были сделаны на авиабазе Хмеймим в Сирии. На кадрах и правда изображены российские самолеты, ведь они находятся на российском объекте. Даты на фото специально зацензурены. Примечательно, что все снимки к тому же имеют крайне низкое качество.

 

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #пнс

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