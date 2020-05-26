Мишустин обсудит в рамках СНГ вопросы экономики и пандемию COVID-19

Участие Михаила Мишустина в переговорах с премьер-министрами стран СНГ, которые пройдут 29 мая в формате видеоконференции, подтвердила пресс-служба российского кабмина.

На заседании Совета глав правительств планируется обсудить актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках содружества и совместные усилия по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Участники рассмотрят проект стратегии развития до 2030 года, где определяются базовые принципы и ключевые ориентиры торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, будут приняты итоговые документы о развитии на уровне СНГ сфер транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, оговаривающего обмен информацией в электронном виде между странами СНГ для налогового администрирования. В числе прочего это поможет предотвращать преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и сборов.