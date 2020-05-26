Гендиректор «Электрона» объяснил сложности производства аппаратов ИВЛ в России

Разработанные в Петербурге аппараты ИВЛ не получилось вывести на рынок России из-за недостаточной поддержки со стороны государства. Об этом заявил гендиректор Научно-исследовательской производственной компании «Электрон» Александр Абросимов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Одна из питерских компаний разработала аппарат ИВЛ. Прошла необходимые регистрационные процедурны. Чтобы вывести продукт, государство должно оказывать тебе большую поддержку. <…> Мы все привыкли покупать не российское. Как только появляется что-то наше, и если государство заинтересовано, чтобы это претворялось в жизнь, оно должно оказывать колоссальную поддержку», — рассказал Элинсон.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов отметил, что у отечественных производителей высокотехнологичного оборудования существуют проблемы с сертификацией и поставками комплектующих, ввозимых из-за рубежа. Готовые изделия проходят по нулевой ставке НДС, а комплектующие по ставке 10-15 процентов.

«Мы уже года два или три обращаемся в Минэкономразвития , в Минфин, чтобы уравнять возможности наших предпринимателей и иностранных. <...>Чтобы Ростех начал запуск ИВЛ, мы начали закупать комплектующие в Италии и США. Я поддерживаю Александра Элинсона: это должна быть государственная политика. Просто так создать инновационный продукт и протолкнуть его на рынке без поддержки государства [cложно]», — объяснил эксперт.

Спецодежду и маски также нужно сертифицировать, напомнил Абросимов, а это — два-три месяца. Так быстро оснастить рынок попросту невозможно.

Ранее Амбросимов заявил, что российский бизнес был не готов к эпидемии коронавируса, которая дошла до нашей страны в конце марта, и сейчас находится в сложном положении.