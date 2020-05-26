ПНС Ливии "записало" российского военкора Блохина в ЧВК "Вагнера"

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии распространило вброс в соцсетях через своих сторонников, приписав военкора Олега Блохина к ЧВК "Вагнера", пишут СМИ.

Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum. Однако создавшие фейк личности даже не потрудились узнать происхождение фото, которое на деле оказалось скриншотом репортажа Блохина из Сирии, где он освещал результаты противостояния бригады "Лива аль-Кудс" со "спящими ячейками" запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Журналистка CNN Кларисса Уорд ранее также приписала военкора к ЧВК "Вагнера", однако впоследствии она признала, что эта информация не соответствует действительности и удалила свои публикации. За бойца ЧВК "Вагнера" также пытались выдать и другого военного корреспондента — сотрудника "России-24" Евгения Поддубного. Авторство этого вброса принадлежало блогеру Любови Благушиной.