Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Какое вооружение изменило облик армии России

Какое вооружение изменило облик армии России

 Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов

Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов
Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

 США создали на Украине восемь опасных биологических лабораторий

США создали на Украине восемь опасных биологических лабораторий
Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

 Двадцать космических «самураев» помогут военным США очистить орбиту от мусора

Двадцать космических «самураев» помогут военным США очистить орбиту от мусора
Какое вооружение изменило облик армии России

Какое вооружение изменило облик армии России

 Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов

Роспотребнадзор выдал рекомендации по возобновлению работы спортивных залов
Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

Петербуржцы заняли первое место по размеру желаемых накоплений

 США создали на Украине восемь опасных биологических лабораторий

США создали на Украине восемь опасных биологических лабораторий
Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

 Двадцать космических «самураев» помогут военным США очистить орбиту от мусора

Двадцать космических «самураев» помогут военным США очистить орбиту от мусора
19:21   26 Мая 2020
Весь мир

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, Россия, где в 2019 году было произведено 343,54 тонны золота, уступает по этому показателю Австралии и Китаю. А по золотому запасу наша страна, имеющая 2 276,77 тонны драгоценного металла, отстает от США, Германии, Франции и Италии. При чем, если европейцы имеют несущественный перевес по золотому запасу, то Штаты ушли далеко вперед – у них к началу 2020 года имелось 8 133 тонн золота.

Однако, как объяснил эксперт, анализируя роль золота в нынешней финансовой системе, необходимо помнить, что это сырье обладает ограниченными монетарными возможностями и высокой волатильностью.

«Сегодня реальное золото сложно купить и продать. Есть налог на добавленную стоимость, и вообще это уже не деньги, а товар. Поэтому как финансовый актив золото особым спросом не пользуется, — заявил Ордов. — Все, что ходит на финансовых рынках – это так называемое бумажное золото, которое сложно обменять на реальный металл. Поэтому люди часто оценивают манипуляции с золотом рефлексивно, с точки зрения своих воспоминаний».

Те физические объемы золота, которые существуют на нашей планете, не нужны в таких количествах ни финансовому обороту, ни промышленности, так как для технических целей его слишком много, а для перехода на расчеты в золоте его слишком мало.

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

По словам эксперта, уже подсчитано, что, если все деньги в мире заменить золотом, то стоимость одной унции должна будет возрасти до 30 тысяч долларов, в то время как сейчас унция золота стоит 1 727 долларов. То есть имеющихся запасов золота не хватит, чтобы этот металл вновь начал играть ту роль, какая была у него в денежном обороте век-полтора назад.

«Золота в мире очень мало, поэтому им неудобно пользоваться в повседневных торговых операциях, причем даже в межгосударственных отношениях. И если отказаться в пользу золота от доллара, этот металл колоссально возрастет в цене ввиду физической ограниченности», — заключил профессор.

Поэтому в век цифровой экономики возврата к золоту не произойдет. Этот метал уже отыграл свою историческую роль, но за ним остаются представительские функции, хотя и тут с ним конкурируют цифровые валюты, например

«Курс этой криптовалюты держится, и нет чьей-либо заинтересованности в ее эмиссии. Алгоритм Bitcoin закрыт, его изменить нельзя, и он действует отдельно от чьего-либо желания», — напомнил экономист.

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #экономика #весь мир #золото

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...