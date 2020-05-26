Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, Россия, где в 2019 году было произведено 343,54 тонны золота, уступает по этому показателю Австралии и Китаю. А по золотому запасу наша страна, имеющая 2 276,77 тонны драгоценного металла, отстает от США, Германии, Франции и Италии. При чем, если европейцы имеют несущественный перевес по золотому запасу, то Штаты ушли далеко вперед – у них к началу 2020 года имелось 8 133 тонн золота.

Однако, как объяснил эксперт, анализируя роль золота в нынешней финансовой системе, необходимо помнить, что это сырье обладает ограниченными монетарными возможностями и высокой волатильностью.

«Сегодня реальное золото сложно купить и продать. Есть налог на добавленную стоимость, и вообще это уже не деньги, а товар. Поэтому как финансовый актив золото особым спросом не пользуется, — заявил Ордов. — Все, что ходит на финансовых рынках – это так называемое бумажное золото, которое сложно обменять на реальный металл. Поэтому люди часто оценивают манипуляции с золотом рефлексивно, с точки зрения своих воспоминаний».

Те физические объемы золота, которые существуют на нашей планете, не нужны в таких количествах ни финансовому обороту, ни промышленности, так как для технических целей его слишком много, а для перехода на расчеты в золоте его слишком мало.

По словам эксперта, уже подсчитано, что, если все деньги в мире заменить золотом, то стоимость одной унции должна будет возрасти до 30 тысяч долларов, в то время как сейчас унция золота стоит 1 727 долларов. То есть имеющихся запасов золота не хватит, чтобы этот металл вновь начал играть ту роль, какая была у него в денежном обороте век-полтора назад.

«Золота в мире очень мало, поэтому им неудобно пользоваться в повседневных торговых операциях, причем даже в межгосударственных отношениях. И если отказаться в пользу золота от доллара, этот металл колоссально возрастет в цене ввиду физической ограниченности», — заключил профессор.

Поэтому в век цифровой экономики возврата к золоту не произойдет. Этот метал уже отыграл свою историческую роль, но за ним остаются представительские функции, хотя и тут с ним конкурируют цифровые валюты, например