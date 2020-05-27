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10:54   27 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Абхазия обещает бесплатный отдых российским медикам, когда откроет границы

Абхазия обещает бесплатный отдых российским медикам, когда откроет границы

В том, что границы Абхазии откроются 1 июня, как сообщалось ранее, приходится сомневаться. Местные власти ставки делают на конец первого летнего месяца, да и сами абхазы пока не готовы к традиционному гостеприимству — опасаются вируса. Изоляция во время сезона отпусков может сильно ударить по карману цветущего края.

Туроператоры, судя по всему, в скорое открытие границ верят, уже сейчас предлагая российским туристам забронировать номер в отелях Абхазии без предоплаты. Стоимость недельного пребывания колеблется от двух-трех тысяч на одного в гостевом домике и до 30-70 тысяч рублей за виллу. Правда, нет никакой гарантии, что бронью удастся воспользоваться. Если же предоплата будет внесена, а карантин продлят, владельцы гостиниц готовы вернуть несостоявшемуся клиенту всю сумму.

Представитель министерства по туризму республики Астамур Барциц не рекомендует бронировать отели на начало июня и даже на более поздние сроки. Еще неизвестно, когда снимут ограничения и откроют границу.

«Мы будем ждать заседания оперативного штаба, который решит, продлевать или снять ограничения. Конечно, нам бы хотелось заранее и самим знать, так как мы должны предупредить наш бизнес, им надо возобновлять рекламную деятельность, готовиться к предстоящему сезону, — цитирует «Sputnik» Абхазии политика. — Но пока нет понимания, когда будет открыта граница. Если первого числа разрешат, то можно уже будет бронировать».

Отели Абхазии хотят оплатить отдых российским медикам, когда откроется граница

Преждевременный спрос на это направление объясняется тем, что российские черноморские курорты планируют возобновить работу с жесткими ограничениями — откроются только санатории, но и туда отдыхающие смогут приехать лишь по путевке. Абхазия же в последние годы все чаще привлекала туристов, которые обеспечивали государству треть ВВП.

«Президент и правительство Абхазии заинтересованы в самообеспечении республики. Была единственная надежда на туризм, чтобы хоть как-то поддержать социально-экономическую сферу на плаву. Но все планы рушатся, если Абхазия полностью не откроется к началу лета», — рассказал сетевому изданию «Акценты» политолог из Института востоковедения РАН Александр Скаков.

В Гильдии отельеров Абхазии опасаются, что в лучшем случае туристический сезон начнется в конце июня 2020 года. Опасения за здоровье вытеснили традиционное гостеприимство некоторых местных жителей. В соцсетях жители солнечной республики призывают пока не пускать российских туристов в связи с масштабами пандемии. Правда, не понятно, какая статистика питает их страхи.

«Всего пара сотен курсантов вернулись домой из военных академий в России, и у 20 из них был коронавирус. А что будет, если мы примем поток туристов?»

«В России пандемия распространяется как лесной пожар. Наши отельеры, по-видимому, не могут дождаться, когда приедут туристы и сожгут нас тоже».

Отели Абхазии хотят оплатить отдых российским медикам, когда откроется граница

В самой Абхазии с населением около 240 тысяч человек COVID-19 заразились 28. Экс-замминистра по курортам и туризму Абхазии, президент «Гильдии отельеров Абхазии» Астамыр Ахба считает, что после отмены ограничений лучшей рекламной кампанией для популяризации отдыха в стране станет приглашение российских медиков в отели края за счет принимающей стороны.

«Если мы говорим об имиджевой политике, то, конечно, Абхазия будет на высоте, если так поступят участники индустрии и непосредственно те, кто возглавляет туристскую отрасль», — поделился своим мнением Астамыр Ахба.

Отели Абхазии хотят оплатить отдых российским медикам, когда откроется граница

Для своих граждан Абхазия открыла границы 26 мая. КПП «Ингур» на грузино-абхазской границе начал работу для возвращения граждан, находившихся в Грузии на лечении. Об этом сообщает «Нужная газета». Как рассказала журналистам главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, всех вернувшихся из Грузии будут осматривать медики.

Прибывшим необходимо будет предъявить свидетельство о лабораторном обследовании на коронавирус. Тем, у кого таких медицинских заключений нет, проведут обследование на родине. Кроме того, по словам Скорик, всем вернувшимся с грузинской территории нужно будет пройти двухнедельный карантин. За этим будут следить и сотрудники силовых ведомств, и врачи.

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Автор: Алиса Денисова
#абхазия #врачи #летний отдых #курорты и туризм

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