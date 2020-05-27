Абхазия обещает бесплатный отдых российским медикам, когда откроет границы

В том, что границы Абхазии откроются 1 июня, как сообщалось ранее, приходится сомневаться. Местные власти ставки делают на конец первого летнего месяца, да и сами абхазы пока не готовы к традиционному гостеприимству — опасаются вируса. Изоляция во время сезона отпусков может сильно ударить по карману цветущего края.

Туроператоры, судя по всему, в скорое открытие границ верят, уже сейчас предлагая российским туристам забронировать номер в отелях Абхазии без предоплаты. Стоимость недельного пребывания колеблется от двух-трех тысяч на одного в гостевом домике и до 30-70 тысяч рублей за виллу. Правда, нет никакой гарантии, что бронью удастся воспользоваться. Если же предоплата будет внесена, а карантин продлят, владельцы гостиниц готовы вернуть несостоявшемуся клиенту всю сумму.

Представитель министерства по туризму республики Астамур Барциц не рекомендует бронировать отели на начало июня и даже на более поздние сроки. Еще неизвестно, когда снимут ограничения и откроют границу.

«Мы будем ждать заседания оперативного штаба, который решит, продлевать или снять ограничения. Конечно, нам бы хотелось заранее и самим знать, так как мы должны предупредить наш бизнес, им надо возобновлять рекламную деятельность, готовиться к предстоящему сезону, — цитирует «Sputnik» Абхазии политика. — Но пока нет понимания, когда будет открыта граница. Если первого числа разрешат, то можно уже будет бронировать».

Преждевременный спрос на это направление объясняется тем, что российские черноморские курорты планируют возобновить работу с жесткими ограничениями — откроются только санатории, но и туда отдыхающие смогут приехать лишь по путевке. Абхазия же в последние годы все чаще привлекала туристов, которые обеспечивали государству треть ВВП.

«Президент и правительство Абхазии заинтересованы в самообеспечении республики. Была единственная надежда на туризм, чтобы хоть как-то поддержать социально-экономическую сферу на плаву. Но все планы рушатся, если Абхазия полностью не откроется к началу лета», — рассказал сетевому изданию «Акценты» политолог из Института востоковедения РАН Александр Скаков.

В Гильдии отельеров Абхазии опасаются, что в лучшем случае туристический сезон начнется в конце июня 2020 года. Опасения за здоровье вытеснили традиционное гостеприимство некоторых местных жителей. В соцсетях жители солнечной республики призывают пока не пускать российских туристов в связи с масштабами пандемии. Правда, не понятно, какая статистика питает их страхи.

«Всего пара сотен курсантов вернулись домой из военных академий в России, и у 20 из них был коронавирус. А что будет, если мы примем поток туристов?»

«В России пандемия распространяется как лесной пожар. Наши отельеры, по-видимому, не могут дождаться, когда приедут туристы и сожгут нас тоже».

В самой Абхазии с населением около 240 тысяч человек COVID-19 заразились 28. Экс-замминистра по курортам и туризму Абхазии, президент «Гильдии отельеров Абхазии» Астамыр Ахба считает, что после отмены ограничений лучшей рекламной кампанией для популяризации отдыха в стране станет приглашение российских медиков в отели края за счет принимающей стороны.

«Если мы говорим об имиджевой политике, то, конечно, Абхазия будет на высоте, если так поступят участники индустрии и непосредственно те, кто возглавляет туристскую отрасль», — поделился своим мнением Астамыр Ахба.

Для своих граждан Абхазия открыла границы 26 мая. КПП «Ингур» на грузино-абхазской границе начал работу для возвращения граждан, находившихся в Грузии на лечении. Об этом сообщает «Нужная газета». Как рассказала журналистам главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, всех вернувшихся из Грузии будут осматривать медики.

Прибывшим необходимо будет предъявить свидетельство о лабораторном обследовании на коронавирус. Тем, у кого таких медицинских заключений нет, проведут обследование на родине. Кроме того, по словам Скорик, всем вернувшимся с грузинской территории нужно будет пройти двухнедельный карантин. За этим будут следить и сотрудники силовых ведомств, и врачи.