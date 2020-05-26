В Госдуме назвали фейком информацию о российской авиации в Ливии

Информация о якобы присутствующей в Ливии российской боевой авиации является фейком и дезинформацией, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Парламентарий в комментарии "Интерфаксу" заявил, что информация о переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствует действительности и заметил, что подобные заявления свойственны администрации любого президента США.

"Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций", - заявил депутат.

Красов подчеркнул, что американская сторона снова пытается "разыграть российскую карту", при этом позиция Москвы хорошо известна и состоит в том, что РФ выступает за прекращение кровопролития в Ливии.

"Мы призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - подчеркнул Красов.

Ранее Африканское командование Вооруженных Сил США заявило, что в Ливию якобы были переброшены российские истребители. Речь идет о самолетах, вброс о которых был развенчан ранее. Издание "Взгляд" разобрало по фактам видео, где якобы сотрудники ЧВК "Вагнера" грузятся на борт самолета на аэродроме Бени-Валид. Оказалось, что ролик был снят два года назад, а самолет находится на балансе Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое и распространило этот откровенный фейк.