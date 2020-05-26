Абросимов: российский бизнес был не готов к эпидемии коронавируса

Российский бизнес был не готов к эпидемии коронавируса, которая дошла до нашей страны в конце марта, и сейчас находится в сложном положении.

Такое мнение во вторник на проведенной Медиагруппой «Патриот» онлайн-конференции по теме «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается?» высказал уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов.

В нашей стране, как и в других государствах, рассказал он, все началось с нехватки в аптеках санитайзеров и масок, которые раскупались в первую очередь, а также с проблем, связанных с их производством.

«В США масок нет, во Франции нет, в Германии тоже. Развитие экономики однобокое идет. Я сам столкнулся с такой ситуацией. Сотрудник обращается в поликлинику, температура соответствует, но анализ на дом стоит 13 тысяч, — заявил Абросимов. — Где государство не может обеспечить, там возникает высокая добавочная стоимость. Это законы рыночной экономики».

Также омбудсмен отметил, что мерами поддержки, которые предлагает Кремль, сможет воспользоваться 22% российских бизнесменов, и в это число не войдут владельцы гостиниц и салонов красоты.