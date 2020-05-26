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17:56   26 Мая 2020
Политика

Лавров провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Ливии Салехом

Лавров провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Ливии Салехом

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.

Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Ливии, обсудили вооруженное противостояние в африканской стране. Отмечается, что силовое решение имеющихся проблем невозможно, поэтому необходим конструктивный диалог для преодоления разногласий.

Лавров поддержал инициативу о немедленном прекращении боевых действий и активизации переговорного процесса. Предполагается разрешение проблемных вопросов и формирование единых органов власти в стране.

Несмотря на инициативу России по мирному разрешению проблемной ситуации в Ливии, Запад пытается помешать урегулированию в этой стране. Распространяются фейки о нахождении ЧВК "Вагнера" в североафриканском государстве, которые не находят подтверждений. Американское военное командование также подключилось к распространению вбросов. Военные США сообщили, что в Ливии якобы находятся военные самолеты РФ, но этот фейк разоблачили СМИ. Подобные самолеты могут также принадлежать Белоруссии или Сербии.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ливия #мид рф

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