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17:55   26 Мая 2020
Политика

Историк Гурьев уверен: сохранение исторической правды необходимо закрепить в Конституции

Историк Гурьев уверен: сохранение исторической правды необходимо закрепить в Конституции

Распространение нового коронавируса нарушило планы по голосованию по поправкам к Конституции РФ, запланированному на 22 апреля. Но важность этого события текущая ситуация не умаляет. О значимости грядущих изменений рассказал историк Евгений Гурьев.

По словам Гурьева, ключевым моментом в планируемых изменениях основного закона страны является положение о сохранении исторической правды. Эксперт отметил, что предыдущий опыт важно учитывать, так как в различные времена даже отечественные историки переписывали некоторые факты.

В качестве примера Гурьев привел искажение сведений о династии Романовых, а также период 1990-х годов, когда предпринимались активные попытки по занижению заслуг руководителей СССР.

Ученый подчеркнул, чтобы таких перегибов не возникало в будущем, необходимо закрепить соответствующую норму в Конституции РФ. Однако это не единственная причина, почему стоит внести соответствующие изменения в основной закон страны.

Историк обратил внимание на то, что Запад намеренно искажает ряд исторических фактов, связанных с Россией. Речь идет и о событиях Великой Отечественной войны и о некоторых периодах Советского Союза. В рамках информационной войны Запад пытается продемонстрировать свое превосходство над РФ.

Подробнее об этом — в материале журнала "Слово и Дело".

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #поправки #конституция #гурьев

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