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17:51   26 Мая 2020
Политика

Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

Поправки к Конституции РФ должны подразумевать установление МРОТ не менее прожиточного минимума и государственную поддержку граждан, проживающих за границей, считают член Совфеда Валерий Рязанский и депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Пункт, который подразумевает установление минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума, может появиться в 75 статье Конституции России. Сейчас норма прописана в Трудовом кодексе. Однако положение важно закрепить и на законодательном уровне, считает член Государственной думы Светлана Бессараб.

"В 2017 году многие российские граждане получали заработную плату, размер которой был ниже величины прожиточного минимума. Такое повториться не должно", — заявила парламентарий в комментарии iReactor.

Также необходимо поддерживать социальные и культурные связи с теми россиянами, которые проживают в других странах. В этом сенатор Валерий Рязанцев убедился на личном примере. Он совместно с Союзом пенсионеров России на протяжении десяти лет проводит мероприятия для граждан старшего возраста. Пенсионеры, которые живут в разных уголках планеты, несмотря ни на что активно коммуницируют. Поэтому крайне важно укрепить связь россиян в Конституции РФ, считает член Совфеда.

Дистанционное голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации будет проведено в нескольких субъектах страны. Удаленный формат затронет три-четыре региона. Информацией поделилась глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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Автор: Яна Либерман
#рф #конституция #правки

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