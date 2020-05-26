Малькевич призвал заблокировать Twitter в ответ на блокировку аккаунтов

"Абсолютной войной на уничтожение" назвал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич инцидент с блокировкой Twitter-аккаунта посольства Ирана в Российской Федерации.

Модераторы Twitter заблокировали аккаунт посольства во время празднования Дня Аль-Кудс (это день солидарности с борьбой палестинцев за независимость). Несмотря на официальные запросы посольства, администрация социальной сети не предоставила никаких объяснений.

Малькевич уверен, что западные площадки ведут против России "абсолютную сетевую войну на уничтожение", пишет "ПолитРоссия". Единственным способом противостоять этому могут быть только симметричные блокировки, но не отдельных аккаунтов, а всей социальной сети, заявил глава ФЗНЦ.

"Мы уже давно предлагаем в профилактических мерах Twitter просто вырубить на территории Российской Федерации", — отметил Малькевич.

Он также заявил, что России необходимо действовать по сценарию Китая и Индии. Глава ФЗНЦ призвал действовать глобально и решительно в борьбе с западными IT-компаниями, поскольку в Google, Twitter и Facebook действует "запредельная цензура" на любую информацию, которая нарушает картину мира в интересах западных элит.