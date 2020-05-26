Двадцать космических «самураев» помогут военным США очистить орбиту от мусора

Воздушные силы самообороны Японии пополнились подразделением космических операций. Интернет-издание Japan Business Press (JB) сообщает, что формирование отряда из 20 человек откроет новую главу в истории развития армии страны восходящего солнца.

«Состав подразделения крайне мал, однако появление отряда, который будет вести войну в космосе, носит эпохальное значение в истории японских войск», — пишет JB.

В Министерстве обороны Японии заявили, что главная цель нового подразделения — защита японских спутников в космосе. Оберегать их будут от мусора и «подозрительных летательных аппаратов». У космонавтов появятся «глаза» на Земле. В префектуре Ямагути построят радар, который и будет присматривать за космическим пространством.

Еще одна задача новейшего подразделения — обеспечение связи других родов войск. Для этого военнослужащие будут совершенствовать спутниковую навигацию. Минобороны Японии Таро Коно отметил, что отряд будет тесно сотрудничать с Космическим командованием США (U.S. Space Command).

Ранее космическое командование США разработало операцию Olympic Defender (с англ. — «Олимпийский защитник»). Она подразумевает создание коалиции космических держав для совместного предотвращения «враждебных действий» в космосе. Благодаря новому отряду к «Олимпийскому защитнику» присоединится и Япония.

В коалицию также уже вошли Франция и Великобритания. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал «Политике Сегодня», что космический альянс с Японией американцам нужен ради технологий.

«Япония не является членом НАТО, но поддерживает с командованием США довольно тесные связи. Американцы, вполне очевидно, будут опираться на технологические возможности Японии. Они уже сотрудничают в разработке систем наведения ракет-перехватчиков Standard Missile 3», — объяснил военный эксперт.

По словам японских экспертов, создание космического подразделения является ответом на рост возможностей Китая и России в космосе. Козин отметил, что действия этих стран за пределами стратосферы сложно назвать агрессивными и захватническими. Ведь еще в 2017 году Россия и Китай выступали против размещения оружия в космическом пространстве и предлагали остановить гонку вооружений. Позже МИД Германии не поддержал совместную инициативу Москвы и Пекина.

«Тогда Россия и Китай проголосовали за то, чтобы космос оставался общим наследием человечества и не имел ударных космических вооружений», — напомнил Козин.

Власти Японии потратили на подразделение космических операций 50,6 миллиарда иен (около 460 миллионов долларов). Отряд будет приписан к авиабазе в Футю на западе префектуры Токио. К 2023 году личный состав пополнится до 100 человек.

Пока что перспективы отряда двадцати довольно туманны, считает военный эксперт. Автор статьи JB задается вопросами, ни на один из которых Минобороны Японии пока не ответило: