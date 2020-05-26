Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня

Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.

Субсидии охватят 19 млн детей, сообщили в Министерстве финансов России. Выплаты на детей были назначены указом президента РФ Владимира Путина, который был подписан 11 мая.

Сегодня президент провел в дистанционном формате встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил работу военных медиков за рубежом и помощь в строительстве медицинских учреждений в Дагестане. Также было проведено совещание с губернаторами регионов по вопросам паводков и пожаров.