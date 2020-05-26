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17:19   26 Мая 2020
Общество

Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня

Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня

Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.

Субсидии охватят 19 млн детей, сообщили в Министерстве финансов России. Выплаты на детей были назначены указом президента РФ Владимира Путина, который был подписан 11 мая.  

Сегодня президент провел в дистанционном формате встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил работу военных медиков за рубежом и помощь в строительстве медицинских учреждений в Дагестане. Также было проведено совещание с губернаторами регионов по вопросам паводков и пожаров.

 

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Автор: Юлия Яковлева
#правительство #минфин #выплаты #семьи

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