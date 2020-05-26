Какое вооружение изменило облик армии России
В России начали строить первый стратегический стелс-бомбардировщик. Разработкой занимается ПАО «Туполев» в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации», сообщили ТАСС два источника.
Проект в перспективе успешный. К тому же, модель стелс-бомбардировщика, практически незаметного в воздухе, есть и у Соединенных Штатов, конкурирующих с Россией за звание лучшего производителя оружия. Но за последнее десятилетие отечественный военно-промышленный комплекс создал несколько других революционных новинок, до сих пор обсуждаемых во всем мире. Представляем тройку лидеров.
Авиация: истребитель СУ-57
Если брать российские перспективные вооружения, связанные с ракетными системами «Буревестник», «Авангард», то в авиации это истребитель СУ-57, который с 2020 года должен начать поступать в российские войска. Для отечественной авиации это серьезный прорыв, отмечает военный эксперт Борис Рожин в интервью «Политике Сегодня».
Работа над этой моделью стартовала еще в 2001 году и базировалась на советских разработках 80-х годов. «Праотцами» современного истребителя стали Су-47 «Беркут», работа над которым остановилась после распада СССР, и «недофинансированный» МиГ 1.44. Их детище, Су-57, превосходит своего американского конкурента F-35 в скорости до 2,45 Махов и объеме боевой нагрузки.
Бронетехника: танк «Армата»
Лидер в отечественной бронетехнике — танк «Армата». Он находится на этапе подготовки поступления в войска. Реализованные в нем инновации будут успешно конкурировать в ближайшие десятилетия с разработками передовых танковых держав мира, подчеркивает эксперт.
Т-14 «Армата» может стрелять с лазерным наведением, оснащен двумя дополнительными пулеметами Корд и ПКТМ, а на башне установлены датчики температуры, скорости, направления ветра и навигация. Танк отличается от предшественников высокой степенью защищенности — в низкий силуэт машины сложно попасть, а капсула для экипажа сделана из многослойной брони.
Зенитно-ракетные комплексы: С-400
Само собой, прорывом является система ПВО С-400, которая очень высоко котируется на рынке: эти ЗРК Турция готова покупать даже несмотря на санкции США.
«Ее признают на международном уровне за эффективность и стратегическую значимость. Это та система, которую часто можно видеть в обсуждении зарубежных СМИ», — объяснил Рожин.
С-400 в три раза превосходит зарубежных «собратьев» (например, американский комплекс «Patriot») по времени развертывания, а по дальности — вдвое. Цели будут атакованы через пять минут после команды. Система поражает самолеты и баллистические ракеты.
Оружейное превосходство России обусловлено исторически, объясняет Рожин. Российская «оборонка» стоит на фундаменте советского ВПК. Она, по сути, является детищем индустриализации 30-х годов, которая после Великой отечественной войны заложила огромный фундамент советского военно-промышленного комплекса, играющего некогда главную роль в экономике.
«Не все развалили в 90-е. Остатков того, что не уничтожили, что не было вывезено в другие страны, хватило для начала восстановления этой системы, затем для реализации позднесоветских образцов вооружения, потом для создания новых образцов — чисто российских, но которые произрастают из советского опыта», — рассказывает военный эксперт.
Новейшее оружие российского производства свидетельствует о стремительном восстановлении отрасли, когда-то похороненной под осколками распавшейся советской страны. Многие оружейные специалисты, имевшие уникальные знания, уехали за рубеж еще 30 лет назад.
«Поэтому важно было сберечь оставшихся специалистов, потому что это ресурс не возобновляемый. Заметны успехи российского ВПК в последние годы, сильно изменился облик армии РФ. Без тех усилий, которые были предприняты для восстановления утраченного, вряд ли мы могли бы сейчас говорить о развитии современной российской армии», — заключил Рожин.