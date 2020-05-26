Какое вооружение изменило облик армии России

В России начали строить первый стратегический стелс-бомбардировщик. Разработкой занимается ПАО «Туполев» в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации», сообщили ТАСС два источника.

Проект в перспективе успешный. К тому же, модель стелс-бомбардировщика, практически незаметного в воздухе, есть и у Соединенных Штатов, конкурирующих с Россией за звание лучшего производителя оружия. Но за последнее десятилетие отечественный военно-промышленный комплекс создал несколько других революционных новинок, до сих пор обсуждаемых во всем мире. Представляем тройку лидеров.

Авиация: истребитель СУ-57

Если брать российские перспективные вооружения, связанные с ракетными системами «Буревестник», «Авангард», то в авиации это истребитель СУ-57, который с 2020 года должен начать поступать в российские войска. Для отечественной авиации это серьезный прорыв, отмечает военный эксперт Борис Рожин в интервью «Политике Сегодня».

Работа над этой моделью стартовала еще в 2001 году и базировалась на советских разработках 80-х годов. «Праотцами» современного истребителя стали Су-47 «Беркут», работа над которым остановилась после распада СССР, и «недофинансированный» МиГ 1.44. Их детище, Су-57, превосходит своего американского конкурента F-35 в скорости до 2,45 Махов и объеме боевой нагрузки.

Бронетехника: танк «Армата»

Лидер в отечественной бронетехнике — танк «Армата». Он находится на этапе подготовки поступления в войска. Реализованные в нем инновации будут успешно конкурировать в ближайшие десятилетия с разработками передовых танковых держав мира, подчеркивает эксперт.

Т-14 «Армата» может стрелять с лазерным наведением, оснащен двумя дополнительными пулеметами Корд и ПКТМ, а на башне установлены датчики температуры, скорости, направления ветра и навигация. Танк отличается от предшественников высокой степенью защищенности — в низкий силуэт машины сложно попасть, а капсула для экипажа сделана из многослойной брони.

Зенитно-ракетные комплексы: С-400

Само собой, прорывом является система ПВО С-400, которая очень высоко котируется на рынке: эти ЗРК Турция готова покупать даже несмотря на санкции США.

«Ее признают на международном уровне за эффективность и стратегическую значимость. Это та система, которую часто можно видеть в обсуждении зарубежных СМИ», — объяснил Рожин.

С-400 в три раза превосходит зарубежных «собратьев» (например, американский комплекс «Patriot») по времени развертывания, а по дальности — вдвое. Цели будут атакованы через пять минут после команды. Система поражает самолеты и баллистические ракеты.

Оружейное превосходство России обусловлено исторически, объясняет Рожин. Российская «оборонка» стоит на фундаменте советского ВПК. Она, по сути, является детищем индустриализации 30-х годов, которая после Великой отечественной войны заложила огромный фундамент советского военно-промышленного комплекса, играющего некогда главную роль в экономике.

«Не все развалили в 90-е. Остатков того, что не уничтожили, что не было вывезено в другие страны, хватило для начала восстановления этой системы, затем для реализации позднесоветских образцов вооружения, потом для создания новых образцов — чисто российских, но которые произрастают из советского опыта», — рассказывает военный эксперт.

Новейшее оружие российского производства свидетельствует о стремительном восстановлении отрасли, когда-то похороненной под осколками распавшейся советской страны. Многие оружейные специалисты, имевшие уникальные знания, уехали за рубеж еще 30 лет назад.