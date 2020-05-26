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17:02   26 Мая 2020
Политика

Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ

Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ

Власти США рассматривают возможность введения очередных антироссийских санкций, которые продвигают представители Конгресса, связанные с лоббистами беглого олигарха Михаила Ходорковского. Это выяснили российские СМИ.

Авторами новых санкций против РФ выступают конгрессмены Майкл МакКол и Элиот Энгел. Идея преподносится под видом резолюции об освобождении "политзаключенных" в России.

Пока весь мир противостоит угрозе коронавируса, инициатива американцев выглядит совершенно неуместной. Но после изучения деятельности названных конгрессменов все становится на свои места.

Например, МакКол и Энгел вошли в число поддержавших "закон Магнитского", в рамках которого власти США получили право вводить санкции против отдельных лиц, нарушающих права человека в РФ.

Принятый в 2012 году закон продвигался подконтрольной Ходорковскому структурой Corbiere Trust. Это выяснили исследователи из Centerfor Responsive Politics. Тогда же Orion Strategies LLC отрабатывала интересы беглого олигарха, лоббируя темы о демократии в России. Структура тесно сотрудничала с Энгелом, начиная с девяностых годов прошлого века.

Ходорковский мог прибегнуть к старым связям, так как попытки его либеральных марионеток по дискредитации российской власти в очередной раз провалились. Однако олигарху совершенно наплевать, что из-за новых антироссийских санкций со стороны США могут пострадать обычные граждане.

Подробнее об этом — в материале ФАН.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #санкции #ходорковский

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