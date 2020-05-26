Путин готов поддержать нынешнего главу Брянской области в случае его переизбрания

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддержит губернатора Брянской области Александра Богомаза, если тот примет решение участвовать в предстоящих выборах главы региона.

Полномочия Богомаза заканчиваются, в сентябре в регионе должны пройти очередные выборы. Владимир Путин заявил, что окончательное решение должны принимать местные жители. Но сам президент поддерживает действующего брянского губернатора, так как оценивает его по результатам работы в регионе. Так, например, увеличение объема валового продукта в Брянской области в среднем выше, чем в других субъектах.

Путин подчеркнул, что практически по всем позициям область хорошо развивается. Александру Богомазу 59 лет, пост губернатора Брянской области он занимает с 28 сентября 2015 года.