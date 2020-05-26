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18:06   26 Мая 2020
Россия

Коронавирус не помешал Тамбовской области подготовиться к выборам

Коронавирус не помешал Тамбовской области подготовиться к выборам

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Тамбовской области состоится голосование по 16 избирательным кампаниям по выборам депутатов и глав органов местного самоуправления, а также избирательная кампания по выборам главы администрации области.

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции сохранится, будут предприняты все необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры, заверили «Политику сегодня» в департаменте общественных связей и информационной политики администрации Тамбовской области. Вероятность переноса голосования в администрации не рассматривали.

На территории области уже сформировали 900 участковых избирательных комиссий, а также четыре временных УИКа, которые расположатся в областных учреждениях здравоохранения. В администрации отметили, что жители области всегда положительно относились к проведению выборов различного уровня.

«Этому свидетельствует традиционно высокая явка избирателей, в ряде районов области она превышает 90% вне зависимости от уровня выборов», — сообщили в департаменте общественных связей.

Финансируют выборы в Тамбовской области из местных бюджетов. Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, не повлияли на порядок финансирования выборов, резюмировали в департаменте.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #выборы #общество #тамбовская область

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