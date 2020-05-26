Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кубань подготовила санатории для здоровых туристов и обсерваторы для не очень

Кубань подготовила санатории для здоровых туристов и обсерваторы для не очень

 Малькевич призвал заблокировать Twitter в ответ на блокировку аккаунтов

Малькевич призвал заблокировать Twitter в ответ на блокировку аккаунтов
Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

 Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ

Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ
Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

 Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок
Кубань подготовила санатории для здоровых туристов и обсерваторы для не очень

Кубань подготовила санатории для здоровых туристов и обсерваторы для не очень

 Малькевич призвал заблокировать Twitter в ответ на блокировку аккаунтов

Малькевич призвал заблокировать Twitter в ответ на блокировку аккаунтов
Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

Бессараб предложила конституционно закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума

 Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ

Американские конгрессмены стали марионетками Ходорковского в борьбе против РФ
Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

 Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок
16:22   26 Мая 2020
Политика

Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Москва якобы развернула военные истребители в Ливии, чтобы поддержать ЧВК "Вагнера". Об этом сообщило африканское командование ВС США.

Американские военные продвигают очередной вброс, искажая действительность и нагнетая ситуацию в своих интересах, передает во вторник, 26 мая, iReactor.

Они заявляют, что Россия якобы разместила военные самолеты в Ливии. Однако подобные вбросы появились и ранее, причем их успешно разоблачали многие СМИ.

Африканское командование также обвиняет Москву в ухудшении внутриливийского кризиса. Однако напрямую этим занимается Анкара. Она не только поставляет оружие и технику террористам ПНС в обход оружейного эмбарго ООН, но и вербует сирийских боевиков. 

Недавно издание "Взгляд" отреагировало на видео, где сотрудники российской ЧВК якобы садятся на борт самолета на аэродроме Бени-Валид. Оказалось, что ролик был снят около двух лет назад, а воздушное судно принадлежит так называемому ПНС. 

Ранее доказать наличие российских ЧВК в Ливии попыталась Панель экспертов ООН. Она привлекла свидетелей и очевидцев, которые ни разу не были в Ливии. Все пункты доклада разоблачила редакция ФАН вместе с российскими и иностранными журналистами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#ливия #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...