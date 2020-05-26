Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Москва якобы развернула военные истребители в Ливии, чтобы поддержать ЧВК "Вагнера". Об этом сообщило африканское командование ВС США.

Американские военные продвигают очередной вброс, искажая действительность и нагнетая ситуацию в своих интересах, передает во вторник, 26 мая, iReactor.

Они заявляют, что Россия якобы разместила военные самолеты в Ливии. Однако подобные вбросы появились и ранее, причем их успешно разоблачали многие СМИ.

Африканское командование также обвиняет Москву в ухудшении внутриливийского кризиса. Однако напрямую этим занимается Анкара. Она не только поставляет оружие и технику террористам ПНС в обход оружейного эмбарго ООН, но и вербует сирийских боевиков.

Недавно издание "Взгляд" отреагировало на видео, где сотрудники российской ЧВК якобы садятся на борт самолета на аэродроме Бени-Валид. Оказалось, что ролик был снят около двух лет назад, а воздушное судно принадлежит так называемому ПНС.

Ранее доказать наличие российских ЧВК в Ливии попыталась Панель экспертов ООН. Она привлекла свидетелей и очевидцев, которые ни разу не были в Ливии. Все пункты доклада разоблачила редакция ФАН вместе с российскими и иностранными журналистами.