Корабли НАТО в Баренцевом море оказались в сложном положении из-за действий РФ

Краснознаменный Северный флот ответил целым комплексом мер на недружественный поход корабельной группы НАТО, не дав незваным гостям полностью реализовать поставленные перед ними задачи.

Об этом во вторник пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что корабельная группа НАТО, вошедшая в Баренцево море, состояла из трех американских эсминцев, британского фрегата и судна тылового обеспечения. Западные СМИ, писавшие о походе, объясняли его необходимостью утвердить свободу судоходства и продемонстрировать сплоченность союзников в Северном Ледовитом океане.

«Безусловно, более агрессивное обоснование придумать можно, но даже уже то, что было озвучено высокопоставленными чинами ВМС США, не оставляет сомнений, что американский флот вступает в фазу физического вмешательства в деятельность Северного морского пути, основная часть которого проходит по территории, являющейся исключительной экономической зоной Российской Федерации», — пишет ФАН.

При этом отмечается, что Россия вне всякого сомнения продолжит своими силами в рамках международного права обеспечивать свободу судоходства.

Действия Краснознаменного Северного флота, который выставил на встречу корабельной группе НАТО в Баренцевом море выставил «лишь» ракетный крейсер «Маршал Устинов», вызвали насмешки злопыхателей. Однако на деле Россия отреагировала на происходящее шире, чем освещалось в СМИ.

Первым делом, Северный флот развернул в Баренцевом море операцию по поиску и условному уничтожению подлодки, оценочно сопровождавшей корабельную группу НАТО. К операции были привлечены надводные и авиационные силы, в частности, вышедшую из Полярного поисково-ударную группу из трех противолодочных малых кораблей «Брест», «Снежногорк» и «Югра», с которой взаимодействовали с самолеты Ил-38, выполнившие ряд пролетов над реальными кораблями «вероятного противника».

Вторым шагом стало закрытие района, где корабельная поисково-ударная группа выполняла боевые упражнения, для полетов авиации и судоходства, в соответствии с установленным порядком.

В-третьих, ракетный крейсер «Маршал Устинов», как было объявлено, вышел в море для проведения учений по ведению боя с условным противником и противовоздушной обороне, в рамках которых экипажу предстояло провести артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

Четвертым шагом стало закрытие для судоходства и полетов авиации района, где «Маршал Устинов» проводил артиллерийские стрельбы.

Все перечисленные меры осуществлялись строго в рамках взятых Россией на себя международных обязательств, но западные СМИ и прозападные блогеры, описывая ситуацию забыли упомянуть о том, что корабли передвигаются в море по специально выделенным путям, чтобы обезопасить себя от возможной «навигационной аварии», то есть не сесть на мель, не налететь на скалу, или не столкнуться с судном, идущим встречным курсом. Для этого существует специальная «зона разделения», которая отделяет морские дороги друг от друга, как «сплошная двойная» на дороге автомобильной.

«В своих (и не только) водах страна может временно закрыть отдельные районы для мореплавания — например, для проведения военных учений. Существует установленная процедура оповещения служб организации движения о закрытии районов, после чего нахождение в таком районе может представлять серьезную опасность, — пишет ФАН. — В истории мореплавания известно много случаев, когда нарушители подобных запретов вполне непреднамеренно получали в борт ракету или торпеду, имели на борту человеческие жертвы, будучи ошибочно принятыми за мишени».

Поэтому адекватные люди понимают. С чем связано оповещение о закрытии района и терпеливо ждут пока «морскую дорогу» не откроют.

Американские и британские моряки, которых не упрекнешь в неадекватности, поняли, что у них не выйдет разгуляться с Баренцевом море, когда для «противолодочных учений» был перекрыт один район, а затем для «артиллерийских учений» закрыли другой район.

«По установленным каналам взаимодействия командование американо-британской корабельной группы неоднократно запрашивало «владельцев территории» о сроках снятия запрета на судоходство, а получив ответ, терпеливо ожидало «снятия блокады», вынужденно довольствуясь сравнительно небольшим участком моря», — сообщает издание.

В заключение отмечается, что сам факт того, что корабли НАТО вошли в Баренцево море, серьезно обострил обстановку, но в результате правильного использования норм международного судоходства, а также действий Краснознаменного Северного флота, незваные гости не смогли достигнуть цели своего провокационного похода. Тем не менее нет сомнений в том, что НАТО не прекратит своей активности по отношению к Севморпути.

.