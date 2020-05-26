Кубань подготовила санатории для здоровых туристов и обсерваторы для не очень

Санатории и курорты Краснодарского края откроются для туристов с 1 июня. Но только те, у которых есть медицинская лицензия, рассказали «Политике сегодня» в пресс-службе регионального Минкурортов. Кроме того, здравницы должны подтвердить соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора.

Прибывшие в санаторий туристы обязаны иметь отрицательные результаты теста на COVID-19, а также информацию об отсутствии контакта с инфицированными. В противном случае, их поместят в обсерватор на две недели. Все приезжающие в регион проходят визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ в аэропорту или на вокзале. Автолюбители будут проходить все проверки уже в санатории.

Отдыхающим будут ежедневно измерять температуру. Территория санаториев, сами номера и места общего пользования будут ежедневно дезинфицироваться. При организации питания и медицинских процедур рекомендовано держать социальную дистанцию.

Приехавшие на отдых в Краснодарский край туристы могут покидать территорию здравниц, но передвигаться они смогут только по городу или по району. Например, сходить в магазин, прогуляться по улице. Такие ограничения будут действовать, пока санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволит их снять, отметили в пресс-службе.

В Минкурортов затруднились прогнозировать общее число туристов в 2020 году. Режим самоизоляции в регионе продлен до 6 июня. После полного снятия ограничений на Кубани рассчитывают на большой интерес к местным курортам.

«В настоящее время инфраструктура туристской отрасли Кубани включает более шести тысяч отелей, санаториев, пансионатов, домов отдыха и других средств размещения. Это позволяет принять всех желающих», — рассказали в пресс-службе.

По прогнозам Минкурортов, самыми популярными видами туризма в 2020 году станут лечебно-оздоровительный, активный, сельский (аграрный) туризм, а также отдых в отелях формата «все включено» и «ультра все включено». Спрос на услуги детских оздоровительных лагерей также будет высоким, уверены на Кубани.

«Краснодарский край предлагает гостям не только пляжный отдых. Аграрный, гастрономический и круизный туризм, активные виды отдыха и бальнеология – это неотъемлемые составляющие гостеприимной туристической Кубани», — отметили в пресс-службе.

Количество иностранных туристов в 2020 году значительно снизится, посетовали в пресс-службе. Ведомство рассчитывает вернуть былую популярность кубанским курортам после снятия всех ограничений и восстановления международного авиасообщения.