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16:08   26 Мая 2020
Политика

ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе

ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе

"Яндекс" при определенных поисковых запросах показывает сайты с украинскими фейками, которые направлены на информационную войну против РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Журналисты ФАН проверили поисковую систему "Яндекса", и оказалось, что на словах "Донбасс" и "Россия" показываются новостные сюжеты антироссийских СМИ, которые пишут о "войсках РФ" и "оккупации". По какой-то причине алгоритм работает так, что актуальные новости не показываются, а вот статьи даже на украинском языке стоят на первых позициях.

Впрочем, и при словосочетании "власти занижают" поисковик выдал множество пропагандистских статей о "занижении статистики коронавируса в РФ". Получается, материалы показаны таким образом, что невольно появляется уверенность в антироссийской информационной кампании. И Украина здесь предстает как часть западной инфовойны против РФ, пишет ФАН.

Политолог Сергей Марков заявил, что работать с "Яндексом" надо так, чтобы он не выводил на первые строчки запрещенные в России сайты. В РФ есть законы для регулирования интернета, и пора их активно и комплексно применять. ФАН также написал руководству поисковой системы "Яндекс", попросив разъяснить странности в работе поисковых роботов и решить создавшуюся проблему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #яндекс #фейки

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