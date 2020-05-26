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16:06   26 Мая 2020
Политика

МИД РФ отмечает отсутствие новых претензий в иске Украины по "керченскому инциденту"

МИД РФ отмечает отсутствие новых претензий в иске Украины по "керченскому инциденту"

Украина не представила никаких принципиально новых претензий в рамках иска против России по делу так называемого "керченского инцидента". В МИД РФ заметили, что обвинения оказались серьезно урезаны после передачи Киеву нарушивших границы РФ военных.

Украина направила в международный суд меморандум, обосновывающий свой иск против России. Киев требует от Москвы компенсацию за "керченский инцидент", произошедший в ноябре 2018 года. Тогда военные катера украинского флота нарушили российское законодательство, стремясь прорваться в Керченский пролив. Провокация была оперативна пресечена, а корабли и их экипаж задержаны.

Документы не содержат никаких принципиально новых обвинений, отмечают в департаменте информации и печати МИД России. Более того, Киеву пришлось учитывать факт передачи военных и их катеров обратно, что значительно урезает претензии. До 22 августа российская сторона представит возражения по иску.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #мид рф #иск

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