Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Последствия пандемии могут положительно сказаться на самолетах Sukhoi Superjet

Последствия пандемии могут положительно сказаться на самолетах Sukhoi Superjet

 Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ

Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ
Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

 ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе

ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе
Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

 Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок
Последствия пандемии могут положительно сказаться на самолетах Sukhoi Superjet

Последствия пандемии могут положительно сказаться на самолетах Sukhoi Superjet

 Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ

Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ
Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

Командование США в Африке присоединилось к числу распространителей вброса о ЧВК "Вагнера"

 ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе

ФАН призвал "Яндекс" объяснить, как украинские фейки попадают в российское инфополе
Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

Алиханов: слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

 Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок
15:58   26 Мая 2020
Общество

Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ

Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ

Национальный план по поэтапному восстановлению экономики России после COVID-19 включает в себя пункты, касающиеся поддержки строительной отрасли и отрасли ЖКХ. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Разрабатываемый Правительством РФ национальный план по поэтапному восстановлению национальной экономики после эпидемии коронавирусной инфекции содержит пункты, в которых предусматривается поддержка сферы строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, для России сегодня важно продолжить большие инфраструктурные проекты. Это касается дорог и аэродромов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#экономика #восстановление #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...