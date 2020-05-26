Мишустин: нацплан по восстановлению экономики РФ включает помощь строителям и сфере ЖКХ

Национальный план по поэтапному восстановлению экономики России после COVID-19 включает в себя пункты, касающиеся поддержки строительной отрасли и отрасли ЖКХ. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Разрабатываемый Правительством РФ национальный план по поэтапному восстановлению национальной экономики после эпидемии коронавирусной инфекции содержит пункты, в которых предусматривается поддержка сферы строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, для России сегодня важно продолжить большие инфраструктурные проекты. Это касается дорог и аэродромов.