Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, достигла успехов в антитеррористической деятельности. Об этом заявил глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа, бригадный генерал Халид Махджуб.

Беседуя с журналистом канала Sky News Arabia, Махджуб сообщил, что развитие потенциала ВВС ЛНА привело к положительному результату. Он напомнил, что речь идет об антитеррористической кампании, передает во вторник, 26 мая, ФАН.

Бойцы ЛНА нанесли несколько точечных ударов по позициям боевиков и наемников так называемого Правительства национального согласия в окрестностях Триполи и Гарьяна.

За последнее время армия Хафтара смогла идентифицировать и арестовать многих лидеров запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Кроме этого, они сбили 94 беспилотника.

Между тем Анкара по-прежнему поддерживает триполитанские власти, из-за чего с каждым днем ухудшается обстановка в североафриканском государстве. Турция продолжает перебрасывать наемников в Ливию в поддержку ПНС.