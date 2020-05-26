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15:56   26 Мая 2020
Экономика

Курортный сезон в Краснодаре будет открыт несмотря на карантин

Курортный сезон в Краснодаре будет открыт несмотря на карантин

Документ об открытии пансионатов вне зависимости от окончания режима карантина размещен на сайте Минкурортов Краснодарского края. Также озвучен перечень документов для отдыхающих.

Туристы, которые собираются посещать санатории, должны иметь при себе перечень документов. Санаторно-курортные организации будут открыты 1 июня, вне зависимости от окончания карантинного режима.

Чтобы посетить курорт турист должен иметь при себе паспорт, путевку, номер брони и ваучер, санаторно-курортную карту, полис обязательного медстрахования и справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную максимум за два дня до отъезда. Помимо этого, турист не должен иметь за последние две недели контактов с инфицированными.

Также для недопущения распространения COVID-19 действует ряд ограничительных мер: в одном номере могут проживать только члены одной семьи, в другом случае турист живет один, места массового посещения людей тоже будут под запретом – бассейны, кинозалы и фитнесс-залы. Туристы должны носить защитные маски, им будут измерять температуру.

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Автор: Илья Романович
#курорт #краснодарский край #коронавирус

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