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15:44   26 Мая 2020
Общество

Самонкин посоветовал ужесточить наказание за нарушение масочного режима по примеру Европы

Самонкин посоветовал ужесточить наказание за нарушение масочного режима по примеру Европы

Видео с действиями полиции Франции по отношению к девушке, которая отказалась надеть маску в публичном месте, активно обсуждают в Сети. На кадрах видно, как женщина отказывается подчиниться стражам порядка, а те в итоге заталкивают ее в свою машину.

В интервью Nation News политолог, публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что излишнее насилие накладывает негативную оценку на работу правоохранительной системы Франции в борьбе с COVID-19.

А с учетом того, что во Франции и до пандемии бушевали "желтые жилеты", это видео подогреет общественные протесты, которые могут организовать даже во время карантина. Самонкин напомнил и об оппозиционных организациях, которые призывают публично бойкотировать карантин и проводить массовые мероприятия в России.

"Мне кажется, законодательные акты Европы намного жестче, чем в РФ. Так, к примеру, в нашей стране на первый раз выносят предупреждения, за которыми следуют меры административного воздействия. Меры уголовной ответственности применяют только за фейки о распространении коронавируса", — отмечает политолог.

Самонкин считает, что в РФ надо ужесточать законодательство в отношении граждан, которые нарушают масочно-перчаточный режим. А если человек активно нарушает закон или призывает нарушать его, то здесь нужны только нормы уголовной ответственности.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #европа #франция #закон #наказание

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