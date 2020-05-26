Украина идет «мирным курсом» к войне по хорватскому сценарию в Донбассе

Российский политолог Сергей Кургинян высказался о «мирном» плане Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе. В эфире телевизионной программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Кургинян отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, прикрываясь громкими политическими заявлениями о мирном урегулировании гражданской войны на Донбассе, готовит крупное военное наступление по хорватскому сценарию.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить стратегию по Донбассу, которая была предложена Петром Порошенко. Она заметила, что Киев готовится следовать по пути Минских соглашений и обновить статус трехсторонней контактной группы.

Политолог Сергей Кургинян обратил внимание, что «мирный курс» Зеленского был озвучен лишь для отвода глаз, а Киев активно готовится к крупным военным действиям в Донбассе, мобилизуя боевые резервы. Таким образом, власти страны планируют организовать наступление по хорватскому сценарию.

«Украинская армия мобилизуется под этот хорватский вариант. Это делается каждый день, мы следим за этим в режиме онлайн – за мобилизацией резервистов. Машина идёт в сторону войны каждый день», – заметил политолог.

Кроме того, Кургинян заметил, что подобные действия, направленные на реализацию силового захвата Донбасса, были организованы не националистами, а именно официальными властями Украины под управлением президента Владимира Зеленского.