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17:08   26 Мая 2020
Россия

Калининградская область откроет музеи, кафе и пляжи 1 июня

Калининградская область откроет музеи, кафе и пляжи 1 июня

Самый западный регион России будет постепенно снимать ограничения для туристов с 1 июня, сообщили в Министерстве по культуре и туризму Калининградской области. Пока путешественникам, планировавшим поездку в регион, рекомендуют перенести визит до полной стабилизации эпидемиологической обстановки.

«В настоящий момент туристам из других субъектов Российской Федерации, планирующим поездку в Калининградскую область, рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации ситуации (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)», — рассказали «Политике Сегодня» в ведомстве.

С 1 июня откроются некоторые музеи, библиотеки, летние кафе и морские пляжи. Окончательное решение о снятии ограничений за оперативным штабом во главе с губернатором области, но министерство и местные туркомпании уже готовят инфраструктуру к началу сезона. К тому же, прогнозы в туристическом секторе положительные, обнадежила ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«После снятия ограничений Калининградская область будет доступна для посещения в целях отдыха и рекреации для туристов со всей территории Российской Федерации без ограничений», — сообщила пресс-служба министерства.

Калининград готовится к туристам: с 1 июня ограничения начнут снимать

Российские регионы, облюбованные туристами, надеются на снятие карантинных ограничений летом. Например, в Карелии с 1 июня планируют восстанавливать работу туристической отрасли: преимущество отдается отдыху на открытом воздухе, без массовых скоплений людей. «Шведские столы» будут под запретом, а группы туристов — не более 10 человек.

На юге тоже рассчитывают на июнь. В первый летний месяц Ставропольский край начнет поэтапно снимать «коронавирусные» ограничения и принимать туристов, но только с отрицательным тестом на COVID-19. Обещают расставить шезлонги в полутора метрах друг от друга и дезинфицировать их после каждого отдыхающего. «Шведский стол», издавна полюбившийся российским туристам, убирать из списка услуг не планируется.

В Турции планируют организовывать чартеры для туристов из России и Германии, но на ближайшее время внутренний туризм рискует стать популярнее международного. В этих условиях для россиян самым популярным и бюджетным способом путешествовать могут стать поездки на автомобиле, предполагают в Российском союзе туриндустрии.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #туризм #калининград #новости #общество

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