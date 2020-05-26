Глава Минфина предложил изменение в ОКВЭД для малого и среднего бизнеса

Нововведение даст возможность уточнить код своего вида деятельности для получения государственной помощи во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава министерства финансов Максим Решетников.

Тема ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) была названа Решетниковым наиболее неполноценной среди всех мер поддержки экономики. Классификатор предлагается дополнить, чтобы облегчить процесс помощи предпринимателям. Возможность предлагается ввести до 1 июля.

Идея помощи предприятиям по критерию падения выручки была отвергнута в министерстве, по причине наличия у малого и среднего бизнеса квартального отчета. В таком случае помощь нужно было бы ожидать до июля-августа, а бизнес уже может быть потерян к этому моменту, пояснил глава ведомства. Таким образом было принято решение пойти по пути изменения ОКВЭДа.

Возможность использовать и основной, и вспомогательный ОКВЭД предоставили для малых и микропредприятий по многим программам поддержки экономики, подчеркнул министр.