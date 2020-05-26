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15:15   26 Мая 2020
Общество

Путин сообщил о преодолении пика распространения коронавируса в России

Путин сообщил о преодолении пика распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России пройден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки президент распорядился начать подготовку к проведению парада Победы. Праздничное мероприятие намечено на 24 июня. Поручение начать подготовку отдано министру обороны России Сергею Шойгу.

Путин отметил, что жизнь, здоровье и безопасность людей являются главными ценностями при проведении подобных мероприятий.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

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