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15:12   26 Мая 2020
Политика

Путин приказал начать подготовку к параду Победы

Путин приказал начать подготовку к параду Победы

Президент России Владимир Путин отдал приказ ответственным органам начать подготовку к параду Победы.

Российский лидер сообщил, что военный парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня в Москве. Все торжественные мероприятия на Красной площади ранее были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. Президент также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июня в день Военно-морского флота РФ.

По мнению специалистов, Россия преодолела пик распространения коронавирусной инфекции, добавил Путин.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #вов #парад победы

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