Депутат Ионин обиделся на пользователей соцсетей, которые не верят в новую Конституцию

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не известна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ее определит президент на основе сводных данных по коронавирусу. Пока Кремль оценивает эпидемиологическую обстановку, депутаты и представители партий рассказали «Политике Сегодня», почему не стоит забывать о предстоящем событии даже во время пандемии.

Значение поправок для страны сложно переоценить, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянов:

«Поправки – это ответ на актуальные вызовы, стоящие перед российским обществом, это очевидно. Их нельзя назвать всеобъемлющими, думаю, президент не ставил такой цели. Но это точечные и очень важные изменения в социальном плане и изменения в системе власти».

«Политика Сегодня» уже писала про основные поправки, которые будут вынесены на всероссийское голосование. С момента послания президента Федеральному собранию многие партии выдвинули свои предложения по изменению основного закона. Однако полноценная работа над изменением Конституции началась еще раньше, рассказал член Совфеда, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«Работа шла давно, многие подходы к Конституции обсуждались значительно раньше официального обращения Владимира Путина. А он уже в своем послании выделил то, что считал нужным принять. После чего и была создана рабочая группа по дополнительным предложениям», — отметил сенатор.

Климов надеется, что россияне одобрят поправки. Ведь часть из них гарантирует социальную справедливость. К примеру, обязательная индексация пенсий и приравнивание нормы минимальной оплаты труда к прожиточному минимуму. Один из авторов соцпоправок, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат Дмитрий Ионин обеспокоен тем, что часть людей пытаются выставить эти решения в недобром свете.

«Мне, как автору, конечно, неприятно видеть посты в соцсетях и прочие сообщения, где люди говорят о поправках как о каком-то зле. Это просто обидно, потому что проведена большая и кропотливая работа, и все изменения в социальной части защиты граждан очень наглядны. Людям просто пытаются внушить, что закрепленные в Конституции РФ социальные нормы имеют какие-то подводные камни и могут как-то пойти во вред», — добавил политик.

Член высшего совета партии «Единая Россия», член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич согласился с Иониным. Западные спецслужбы и политики пытаются дестабилизировать политическую жизнь в России изнутри через подконтрольные СМИ и агитаторов.

Используя внутренние проблемы, страны кураторы из США формируют негативную повестку и отрицательное отношение к власти, уверен Клинцевич. Яркие примеры этого: вмешательство в «Бессмертный полк», осквернение памятников и фейковые информационные вбросы.

«Нравится кому-то или нет, на кону в прямом смысле стоит Россия. Внешне у Запада ничего не получается, пытаются расшатать изнутри. Люди обязаны сопротивляться. Те, кто хоть что-то понимают, должны пойти и проголосовать, потому что в новых поправках заложены важные общенародные ценности, которые являются скрепами нашей страны», — заключил сенатор.

Депутаты из ЛДПР также поддержали изменения основного закона. Замруководителя фракции Алексей Диденко посетовал, что не все предложения партии были одобрены в окончательном тексте поправок. Но «фантазии» каждого политика Конституция вместить не может, уверен он:

«Конституция РФ – не место для фантазий. Там нужны лаконичные, правильные, выверенные формулировки, все таки это особый уровень нормативно-правового акта. Мы (ЛДПР – прим. ред.) эти поправки поддержали. Это очень важно, это главный закон страны, хотя некоторые наши предложения рабочая группа не поддержала».

Депутат Ионин подтвердил, что многие инициативы по конституционным поправкам члены рабочей группы не одобрили. По мнению политика, к общероссийскому голосованию можно было бы подойти иначе:

«Например, закрепление пенсионного возраста в предыдущем размере 60–55 лет. По-моему, это было бы очень красивым ходом со стороны правительства. Существенной помощи российской экономике после изменения возраста выхода на пенсию не произошло, а напряжение в обществе появилось. Правительство могло бы, на мой взгляд, исправить этот пункт, в обществе бы только поддержали это».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в дистанционном режиме.

О необходимости изменить основной закон РФ заявил 15 января 2020 года президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Окончательный текст поправок утвердили 10 марта 2020 года, когда Госдума во втором чтении одобрила предложения рабочей группы. Из 600 предложений к изменению основного закона, которые поступили в рабочую группу от разных партий и объединений, одобрили 46. Они затрагивают различные области жизни и механизмы работы власти.