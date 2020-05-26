Шойгу рассказал о пройденном пике COVID-19 в рядах армии

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что коронавирусной инфекция не сказалась на боеготовности армии Российской Федерации.

Шойгу сообщил, что с начала марта анализ на коронавирус подтвердился у пяти с половиной тысяч человек. Однако уже сейчас более трех с половиной тысяч смогли выздороветь. Также он отметил, что пик пневмонии пришелся на вторую половину апреля.

"К началу июня обстановка "войдет в состояние плановой", — рассказал Шойгу.

Также глава министерства подчернкул, что сейчас корабли ВМФ России продолжают нести службу в водах Мирового океана. А патрулирование границ государства осуществляется с помощью самолетов дальней авиации.