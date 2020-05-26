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15:07   26 Мая 2020
Экономика

Бывший глава Минфина США назвал юань главной угрозой для доллара

Бывший глава Минфина США назвал юань главной угрозой для доллара

Ситуация, при которой доллар сохраняет статус основной мировой резервной валюты так долго, является исторической аномалией, уверен бывший глава Минфина США Генри Полсон.

В статье на страницах журнала Foreign Affairs он напомнил, что превосходство американской валюты возникло благодаря сочетанию факторов, включая геополитические условия после Второй мировой войны, политику Федрезерва, а также огромные размеры и динамику роста национальной экономики.

"Естественная монополия" доллара сейчас кажется неотъемлемой частью международной денежной системы, но близки времена, когда сформируется равновесие двух или более резервных валют. Главным соперником должен стать китайский юань, который уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом. Размер экономики КНР, ее перспективы, интеграция в глобальные процессы и темпы интернационализации будут только повышать роль юаня.

Будущее доллара зависит от способности Вашингтона выстроить стратегию, позволяющую решить проблемы с государственным долгом США и структурным бюджетным дефицитом, но говорить об этом не пока приходится, цитирует Полсона РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #доллар #юань #резервная валюта #экономика сша

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